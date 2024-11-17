В ночь на воскресенье петербургскую дамбу закрывали из-за угрозы наводнения

Максимальный уровень воды в Финском заливе с учетом закрытых затворов дамбы составил +200 сантиметров, при этом уровень воды в устье Невы не превышал критических значений, сообщили 17 ноября в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга. В организации заявили о предотвращении наводнения.

"Комплексом защитных сооружений предотвращено 36-е морское нагонное наводнение. Технологическое оборудование отработало в штатном режиме. В настоящее время судоходный канал свободен для движения судов", - сообщили в дирекции КЗС.

Дамбу открыли в 1:22. В закрытом положении затворы защитных сооружений пробыли чуть более восьми часов.

По мнению синоптика Александра Колесова, угроза наводнения была явной. Он добавил, что погода остается ветреной, из-за чего уровень воды в Неве будет повышенным, но менее одного метра. В своем Telegram-канале Колесов отметил, что понижение температуры в городе 17 ноября продолжится, а "уже скоро" ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Константин Леньков / фото ЗАКС.Ру