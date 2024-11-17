Депутат Ирина Иванова пожаловалась на низкий урожай яблок на своем участке

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что смогла собрать лишь три корзины яблок на своем участке. Она отметила, что старается всячески способствовать богатому урожаю, однако неухоженные деревья на соседнем участке дают больше плодов.

"Какая чудовищная несправедливость! Я за своими яблонями ухаживаю, обрезаю, кормлю, поливаю, крашу стволы, а яблок они дают 3 корзиночки. Зато соседские, за забором необрезанные и не ухоженные - полны яблок", - написала Иванова 17 ноября.

Иванова отметила, что созревших яблок ей хватило, чтобы испечь шарлотку.

Глава фракции КПРФ регулярно делится с журналистами и подписчиками своими успехами на садово-огородном поприще. Например, в начале сентября она уже публиковала фотографии овощей и фруктов, собранных на своем участке (тогда она сетовала на небольшое количество картошки), а в апреле 2024-го жаловалась на сорняки в беседе с журналистами НТВ.

Работа на огородах - популярный среди депутатов досуг. Периодически о своем урожае рассказывают единороссы Константин Чебыкин и Алексей Цивилев, а также лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру