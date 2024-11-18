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В Петербурге новая рабочая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра

фото ЗакС политика В Петербурге новая рабочая неделя начнется с мокрого снега и сильного ветра

В Петербурге ожидаются небольшие дожди и сильный порывистый ветер, об этом 18 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тыловой части циклона с центром над Карелией. Из-за этого в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди и мокрый снег, а также будет сильный ветер. Температура понизится.

Воздух прогреется до +4…+6 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 19 ноября, пройдут дождь с мокрым снегом, а температура понизится до +3 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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