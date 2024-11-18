В Пулково обнаружили у пассажира незадекларированные 4 млн рублей

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможенной службы остановили одного из пассажиров, который пытался перевезти 4 млн рублей в личных вещах, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Как рассказали таможенники, 60-летний мужчина с деньгами прилетел в Петербург из Стамбула. На вопрос о том, сколько денег у него с собой, мужчина ответил, что 10 тысяч долларов, однако по итогу у него было найдено 35 тысяч долларов, 10 евро и 600 рублей.

Таможенники отметили, что мужчина работает по контрактам за рубежом, часто ездит за границу и знает о правилах декларирования. Кроме того, мужчина смог предоставить доказательства законности деньги.

Начальник Пулковской таможни Анатолий Тимощенков напомнил, что пассажирам, у которых с собой есть сумма, превышающая 10 тысяч долларов, нужно ее задекларировать.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления