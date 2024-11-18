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Новости 13:29

В Петербурге за два дня упало более 60 деревьев из-за сильного ветра

фото ЗакС политика В Петербурге за два дня упало более 60 деревьев из-за сильного ветра

В Петербурге комфортная погода, державшаяся почти всю неделю, сменилась штормовым ветром к выходным. За два дня в городе упало более 60 деревьев, из них 18 – на дороги. Наибольший ущерб зафиксирован в Курортном районе, сообщили 18 ноября в комитете по благоустройству. Все поваленные деревья оперативно распилили и вывезли.  

Сады и парки города в понедельник утром открыты, но при ухудшении погоды их снова закроют, уточнили в ведомстве.  

В начале прошлой недели в Петербурге была теплая погода, что позволило продолжить мойку улиц. На эти работы израсходовали около 4 тысяч литров шампуня. С похолоданием спецтехника заправляется солевыми растворами, а дороги и тротуары обрабатываются противогололедными средствами.  

За неделю коммунальные службы вывезли с улиц 1000 кубометров мусора и 1200 тонн смета, прочистили около 1,5 тысяч элементов системы водоотведения.  

Сегодня, 18 ноября, на уборке города задействованы 577 единиц техники и 890 дворников.

фото пресс-службы комитета по благоустройству


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