Бельский выступил на форуме петербургских муниципалов

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский 18 ноября выступил перед участниками Петербургского муниципального форума, который проходит в музейном комплексе "Россия - Моя история". Спикер снова поздравил собравшихся с победой на сентябрьских выборах, а также поблагодарил за работу в области благоустройства и опеки.

– Сегодня вы обсуждаете проблемы, которые действительно беспокоят жителей. Это, в первую очередь, благоустройство. Также отдельно хотелось бы упомянуть о вопросах, связанных с опекой и попечительством. Работа муниципальных властей в этой области позволила существенно сократить количество детских домов, а число ребят, нашедших семьи, значительно увеличилось, – приводит слова Бельского пресс-служба городского парламента.

Кроме Бельского на встречу пришли депутаты ЗакСа Всеволод Беликов, который возглавляет Совет муниципальных образований Петербурга, и Антон Рудаков. От Смольного пришли руководители комитета территориального развития: председатель Денис Царегородцев и его заместитель Елена Кудрявцева. Еще за одним столом с ними сидела замглавы комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Как написал в своем Telegram-канале депутат МО "Смольнинское" Павел Смоляк, на форум были приглашены лишь главы муниципальных образований. Рядовые депутаты и руководители местных администраций среди гостей не значились.

Также на мероприятии наградили победителей городских конкурсов по благоустройству. Оказалось, что "лучший благоустроенный квартал" расположен на территории МО "Чкаловское". МО "Нарвский округ" получило награду за "лучший благоустроенный двор" в исторической застройке. Лучшее благоустройство в новой застройке нашли в МО "Невский округ".

Это первый Санкт-Петербургский муниципальный форум. В роли основного партнера мероприятия выступил РАНХиГС. Планировалось, что на встрече обсудят развитие МО и способы увеличения вовлечения жителей в жизнь муниципального образования. Отдельно анонсировалась тема вовлечения молодежи в деятельность органов местного самоуправления.

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга