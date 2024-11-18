Серьезное ДТП с исчезновением водителя произошло во Всеволожском районе

В ночь на 18 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, обстоятельства которого до сих пор остаются неясными. На это обратила внимание "Фонтанка".

По данным ГКУ "ЛЕНОБЛПОЖСПАС", сообщение о ДТП поступило вчера в 23:15. На дороге от Медного Завода в сторону Елизаветинки столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и "Нива". В результате аварии "Нива" съехала в кювет и перевернулась на бок. Пострадавшие из "четвёрки" были госпитализированы в токсовскую больницу, однако водителя "Нивы" на месте аварии не оказалось.

Как сообщает "Фонтанка", о происшествии в полицию сообщил очевидец. По его словам, одна из машин съехала в кювет, а другая перевернулась. На вопрос, нужна ли помощь, участники ДТП ответили отрицательно и попросили не вызывать службы.

Обстоятельства аварии и местонахождение водителя "Нивы" сейчас выясняются.

фото: ЗАКС.Ру