Более 3 миллионов петербуржцев сделали прививку от гриппа в 2024 году

К середине ноября в Петербурге прививку от гриппа сделали более 3 миллионов человек, что составляет 92,9% от плана вакцинации и 55% населения города. Среди них — 633,6 тысячи детей (115,2% от плана) и 2,45 миллиона взрослых (88,4% от плана), сообщила 18 ноября пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город планирует полностью выполнить план вакцинации, подчеркнув сознательность жителей и их заботу о здоровье. Он добавил, что в рамках приоритета по сохранению здоровья горожан организовано достаточное количество пунктов вакцинации, включая мобильные, где прививку можно сделать быстро и удобно.

Большинство вакцин поступило по государственным контрактам в рамках нацкалендаря профилактических прививок — ими привито 2,4 миллиона человек, включая 515,2 тысячи детей и 1,89 миллиона взрослых. Дополнительно за счет районных администраций и работодателей было привито 678,5 тысячи человек, из них 118,4 тысячи детей и 560 тысяч взрослых.

В городе работают 327 прививочных бригад на 367 объектах, а также 23 мобильных пункта вакцинации, размещенных у станций метро, железнодорожных вокзалов и других мест с высокой проходимостью. План вакцинации в 2024 году составляет 3,32 миллиона человек.

фото: ЗАКС.Ру