Водителю автобуса в лицо распылили перцовый баллончик на остановке "Новая Охта"

Вечером 17 ноября на остановке "Платформа Новая Охта" произошел конфликт между водителем автобуса №240 и водителем легкового автомобиля, который закончился использованием перцового баллончика и вызовом скорой помощи. Об этом "Фонтанке" 18 ноября рассказал мужчина, представившийся контролёром, а информацию подтвердили в компании АО "Третий парк".

По словам контролёра, перепалка между мужчинами началась около 20:00, однако её причина осталась неизвестной. В ходе конфликта водитель автомобиля распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса. Пострадавшему вызвали скорую помощь, и медики промыли ему глаза на месте. Пассажиры автобуса были пересажены в другой транспорт.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти "Фонтанке" сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Однако на данный момент заявление от пострадавшего водителя в полицию не поступало.

фото: ЗАКС.Ру