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Новости 17:45

На Кирочной улице завершили реставрацию входных групп дома Бака

фото ЗакС политика На Кирочной улице завершили реставрацию входных групп дома Бака

В Петербурге завершили реставрацию входных групп дома Бака на Кирочной улице, 24. Торжественная церемония состоялась 18 ноября, сообщает "Фонтанка". Работы велись с 2018 года по инициативе местных жителей, которые при поддержке фонда "Внимание" организовали сбор средств и контроль реставрации. В общей сложности на восстановление дверей и тамбуров было собрано 7,4 млн рублей.  

В ходе церемонии с входных групп сняли защитные конструкции, участники перерезали символическую ленточку, а для всех желающих провели экскурсию с выходом на балкон воздушной галереи. В ближайшее время на панелях внутри тамбуров появятся таблички с упоминанием тех, кто помог в сборе средств.  

Дом Бака был построен в 1904–1905 годах в стиле эклектики архитектором Борисом Гиршовичем. Здание известно своей оригинальной архитектурой, включая воздушные галереи между основным корпусом и флигелем. Заказчиком выступил инженер и издатель газеты "Речь" Юлиан Бак. С 2001 года дом является выявленным объектом культурного наследия регионального значения.  

Инициатива по сохранению дома началась в 2013 году, когда жители добились досрочного капитального ремонта, но его программа не включала реставрацию исторических интерьеров и дверей. В 2018 году фонд "Внимание" включил дом Бака в число своих первых проектов. Завершение реставрации входных групп стало важным этапом, а следующей целью жителей станет восстановление витражей.  

Реставрация совпала с началом "Дней Внимания" в книжном магазине "Подписные издания", где с 18 по 22 ноября проходят мероприятия, посвящённые сохранению культурного наследия. Среди них — обсуждения реставрации, лекции и открытые встречи. 

фото: ЗАКС.Ру


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