В Петербурге с 11 по 17 ноября не обнаружили ни одной загрязненной акватории

В комитете по природопользованию Петербурга рассказали, сколько было принято сообщений от жителей города с 11 по 17 ноября, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Аварийные службы приняли 401 сообщение. Всего специалисты ГУП "Экострой" выполнили 33 выезда. Из них 26 пришлись на обследования после ликвидации аварийных ситуаций, два выезда на ртутные загрязнения и пять выездов на иные химические загрязнения.

Также были проведены работы по ликвидации загрязнения водных объектов. Специалисты совершили выезды для мониторинга акваторий, однако на всех адресах не было обнаружено следов нефтепродуктов или чего-то еще.

От петербуржцев было принято более 35,2 тонны опасных отходов. Среди них и автомобильные покрышки, и батарейки, и техника, и лампы, и термометры, и многие другие опасные отходы.

Фото: ЗАКС.Ру