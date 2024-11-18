В Мурино решат проблему с автобусами №667 и №668 сменой перевозчика

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал кардинально решить проблему с автобусным сообщением в Мурино, об этом 18 ноября пишет 47news.

Последней каплей стала жалоба жительницы западной части Мурино на качество работы маршрутов № 667 и № 668, озвученная на телефонной линии губернатора.

Александр Дрозденко отметил, что неоднократно получал жалобы на перевозчика. По его словам, проверки подтвердили многочисленные нарушения: несоблюдение графика, недостаточное количество и плохое качество подвижного состава.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Воропаев сообщил, что действующий контракт с перевозчиком, обслуживающим маршруты, будет расторгнут досрочно. На его место уже готова прийти новая компания, но для этого необходимо провести конкурсные процедуры.

При этом Дрозденко предупредил, что ситуация не должна ухудшиться в период перехода. Смена перевозчика должна улучшить транспортное сообщение между домами на Воронцовском бульваре, улицей Шувалова и станцией метро "Девяткино".

Фото: ЗАКС.Ру