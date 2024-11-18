В Петербурге построят четыре крупных центра для активной жизни пенсионеров

В Петербурге появятся четыре крупных "Серебряных центра" с бассейнами, спортивными площадками и творческими студиями, предназначенные для жителей пенсионного возраста. О ходе реализации проекта "Серебряный возраст" губернатор города Александр Беглов обсудил с вице-премьером России Татьяной Голиковой, сообщает 18 ноября пресс-служба Смольного.



Цель проекта — улучшить доступ к медицинской помощи для пожилых петербуржцев, а также предоставить новые возможности для досуга и участия в культурной жизни.



На данный момент в городе действуют 418 площадок и 18 комплексных центров социального обслуживания. Однако многие из них нуждаются в расширении. В рамках "Серебряного возраста" планируется строительство 18 районных центров и четырех крупных городских центров. Они разместятся в Приморском и Красногвардейском районах, а также на границах Невского и Фрунзенского, Красносельского и Кировского районов.



В новых центрах будут созданы условия для активного и творческого досуга: спортивно-оздоровительные комплексы с бассейнами, мастерские, учебные классы и зоны для отдыха. Также предусмотрены кабинеты врачей и психологов. Все услуги для пожилых горожан будут предоставляться бесплатно и без привязки к месту регистрации.



Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что финансирование проекта уже включено в бюджет Санкт-Петербурга. "Серебряный возраст" соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

фото пресс-службы Смольного