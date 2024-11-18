Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса до июня 2025 года

Запрет на вывоз риса из России могут продлить до 30 июня 2025 года. Соответствующий проект, разработанный Минсельхозом, был опубликован 18 ноября на портале нормативных актов, передает "Парламентская газета".

С 2022 года производство риса в России растет, и в 2023 году оно составило почти 1,16 миллиона тонн. Несмотря на рост объемов, власти уверены, что избытка риса, необходимого для экспорта, в стране нет, и поэтому продолжают предпринимать меры для обеспечения внутреннего рынка и стабильных цен.

В связи с этим, для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и предотвращения роста цен, Минсельхоз предложил продлить действующий до конца 2024 года запрет на вывоз риса еще на шесть месяцев. В то же время, ситуация с семенами риса для посева остается стабильной, и власти считают, что дополнительные ограничения не требуются. Исходя из запросов стран-партнеров, семена риса будут исключены из списка продукции, подлежащей запрету.

Запрет не коснется экспорта риса в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также вывоза физическими лицами для личных нужд, гуманитарных поставок и в рамках межправительственных соглашений.

Общественное обсуждение проекта продлится до 2 декабря, а постановление кабмина вступит в силу с 1 января 2025 года.

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