Банк России прогнозирует замедление инфляции к 2026 году

В октябре 2024 года в России ускорился рост потребительских цен, что объясняется превышением спроса над возможностями увеличения объемов производства, сообщается в отчете Банка России от 18 ноября.

В октябре цены выросли на 0,75%, что значительно выше сентябрьского роста в 0,48%. При этом, после сезонной корректировки, годовой прирост цен составил 8,2% в октябре, в то время как в сентябре он был равен 9,9%.

Также в октябре вклад товаров и услуг с изменчивыми ценами в индекс потребительских цен (ИПЦ) стал отрицательным, что контрастирует с их положительным вкладом в сентябре. Основной причиной замедления роста цен стали снижения цен на услуги в сфере туризма и транспорта, которые подвержены высокой волатильности.

Для снижения инфляции, по мнению Центробанка, необходима дополнительная жесткость денежно-кредитной политики. Прогнозируется, что годовая инфляция в 2024 году составит 8-8,5%. Однако, при успешной реализации денежно-кредитной политики, инфляция может снизиться до 4,5-5% в 2025 году, а к 2026 году — до 4%, где она и будет стабилизироваться.

фото: ЗАКС.Ру