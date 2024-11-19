В Петербург придут холод и кратковременные дожди

Сегодня в Петербурге синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией циклона, который постепенно смещается на восток. Это приведет к поступлению более холодных воздушных масс, сопровождающихся кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил 19 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит +1…+3°, в Ленинградской области — от -1 до +4°. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 749 мм рт. ст., что остается ниже климатической нормы.

В среду прогнозируется мокрый снег, местами с дождем, при температуре около 0…+2°.

фото: ЗАКС.Ру