ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:28

В Петербург придут холод и кратковременные дожди

фото ЗакС политика В Петербург придут холод и кратковременные дожди

Сегодня в Петербурге синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией циклона, который постепенно смещается на восток. Это приведет к поступлению более холодных воздушных масс, сопровождающихся кратковременными осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщил 19 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.  

Температура воздуха в городе составит +1…+3°, в Ленинградской области — от -1 до +4°. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 749 мм рт. ст., что остается ниже климатической нормы.  

В среду прогнозируется мокрый снег, местами с дождем, при температуре около 0…+2°.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама