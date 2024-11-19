Полицейские в Петербурге раскрыли сеть борделей

В Петербурге полиция пресекла деятельность организаторов борделя, сообщило ГУ МВД по региону 19 ноября, передает MR7. По версии следствия, криминальный бизнес организовали 35-летний мужчина и его 33-летняя знакомая, ранее работавшая администратором массажных салонов. Им помогали 31-летняя жительница Коми и 23-летняя девушка из Челябинской области, которая занималась организационными вопросами удаленно.

Особенностью борделя был вахтовый метод работы. Женщины из разных регионов России приезжали в Петербург, арендовали квартиры-студии для работы, зарабатывали деньги и уезжали обратно. Количество арендованных квартир зависело от числа "работниц" в штате.

Для привлечения клиентов организаторы размещали рекламу в мессенджерах и на сайтах знакомств. Стоимость услуг зависела от "функционала", согласованного с девушками, и составляла от 5 до 40 тысяч рублей. По данным полиции, доход от притонов превышал миллион рублей в месяц.

На момент обысков организаторы арендовали четыре квартиры в разных районах города. В ходе операции были изъяты телефоны, сим-карты, ноутбуки, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. В съемных квартирах находились женщины в возрасте от 20 до 33 лет. Их доставили в полицию и привлекли к административной ответственности за занятие проституцией.

Против организаторов и их помощников возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Всем четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: ЗАКС.Ру