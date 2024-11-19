Беглов и Бельский поздравили преподавателей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил преподавателей вузов с Днем преподавателя высшей школы, который отмечается 19 ноября. Он подчеркнул, что высшее образование и наука играют ключевую роль в достижении технологического лидерства России, сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов напомнил, что праздник учрежден в 2021 году по инициативе Президента России и приурочен ко дню рождения Михаила Ломоносова. "Высшая школа – гордость Санкт-Петербурга, мощный научно-образовательный комплекс, от развития которого зависит будущее страны", – отметил он.

Губернатор сообщил, что в петербургских вузах работают более 73 тысяч преподавателей, обучающих свыше 350 тысяч студентов, а также подчеркнул важность создания двух технологических долин – на юге и севере города – для укрепления научного потенциала.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский добавил: "Вы не просто передаете знания, но и побуждаете к исследованиям, помогаете верить в себя и свои силы, прививаете уважение к труду и целеустремленность".

В завершение Беглов и Бельский пожелали преподавателям высшей школы творческих успехов, здоровья и успехов в служении России и Петербургу.

фото: ЗАКС.Ру