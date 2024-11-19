На КАД Петербурга ночью с 19 на 20 ноября перекроют движение в районе Кронштадта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) предупреждает о временных ограничениях на кольцевой автодороге Петербурга в ночь с 19 на 20 ноября, об этом сообщили в пресс-службе КЗС.

С 1:00 до 5:00 20 ноября будет полностью закрыто движение на внешнем и внутреннем кольце КАД на 126-м километре, в районе строительства надземного пешеходного перехода.

На внешнем кольце установят временные ограждения, а для контроля движения на участке будет работать регулировщик. Внутреннее кольцо перекроют на нескольких ключевых точках: перед въездом в тоннель С-1, на выездах от форта "Константин" и порта "Моби Дик", а также перед съездом на дублер порта.

При этом движение в Кронштадт и обратно в направлении Горской останется без ограничений.

Если работы завершатся раньше намеченного времени, движение восстановят досрочно. Кроме того, при образовании значительных пробок дорожники намерены организовать короткие промежутки для пропуска транспорта. Перекрытие не затронет машины экстренных служб.

Фото: ЗАКС.Ру