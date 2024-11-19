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Новости 12:52

В Петербурге пенсионерке вернут выплаты за шесть лет из-за ошибки в документах

фото ЗакС политика В Петербурге пенсионерке вернут выплаты за шесть лет из-за ошибки в документах

Прокуратура Калининского района Петербурга выявила нарушение пенсионного законодательства, из-за которого местная жительница шесть лет оставалась без выплат. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.  

В 2009 году женщина оформила пенсию по старости, однако в 2016 году из-за ошибки в документах её ошибочно признали умершей. В 2022 году суд отменил это решение, и выплаты были восстановлены с июня того же года.  

Прокурор Калининского района подал иск о начислении и выплате пенсии за пропущенный период с февраля 2016 года по май 2022 года. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, но апелляционный суд признал требования обоснованными. Теперь региональное отделение Пенсионного фонда России обязано выплатить женщине пенсию за шесть лет.

фото: ЗАКС.Ру


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