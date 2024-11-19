Кремль показал логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась презентация официального логотипа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие посетили министр культуры РФ Ольга Любимова и народный артист РФ Владимир Машков.

На логотипе изображен памятник "Родина-мать зовет!", символизирующий героизм защитников Сталинграда, Георгиевская лента, а также надписи "Победа" и "80".

Все мероприятия юбилейного года, включая специальные проекты и акции, будут анонсированы на официальном сайте празднования 80-летия Победы – may9.ru.

Памятник "Родина-мать зовёт!", воздвигнутый на Мамаевом кургане в Волгограде, является ключевой частью ансамбля "Героям Сталинградской битвы". Монумент был открыт 15 октября 1967 года и до сих пор остается одним из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Кремля