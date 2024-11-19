Во Фрунзенском районе построят ледовый стадион и новый трамвайный парк

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил проект планировки и межевания территорий во Фрунзенском районе, где планируется строительство ледового стадиона для конькобежного спорта и хоккея. Рядом будет расположен новый трамвайный парк №1, который перенесут с его текущего места. Оба объекта соединят с существующей уличной сетью с помощью новых дорог и проездов, сообщили 19 ноября в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов подчеркнул, что строительство стадиона входит в программу "10 приоритетов развития Санкт‑Петербурга". По его словам, стадион станет многофункциональной ареной: на его базе смогут тренироваться конькобежцы и хоккеисты, а также проводиться занятия и соревнования по хоккею с мячом, фигурному катанию, шорт-треку и керлингу. Для жителей города стадион будет доступен для массовых катаний.

В состав комплекса также войдут медико-восстановительный центр и бассейн.

Для обеспечения энергоснабжения стадиона и трамвайного парка планируется установка шести трансформаторных подстанций, что, по словам губернатора, улучшит качество электроснабжения в этом районе.

фото: ЗАКС.Ру