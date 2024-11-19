В Петербурге и Ленобласти увеличилось количество интернет-преступлений

С января по конец октября 2024 года на территории Петербурга и Ленинградской области зарегистрировали свыше 22 тысяч хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщил 19 ноября замначальника следственной части ГСУ ГУ МВД Алексей Байло на пресс-конференции в "Интерфаксе". По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество таких преступлений увеличилось на 2,5 тысячи, следовало из его слов.

— За 10 месяцев 2024 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 22 357 фактов таких хищений. Если учесть, что всего за период 10 месяцев в нашем регионе зарегистрировано 72 703 преступления, то это составляет 30 % от всего числа преступлений, — поделился информацией Байло.

В основном речь идет о мошенничестве, при котором жертвы злоумышленников сами передают им деньги. Количество краж, совершаемых с использованием коммуникационных технологий, незначительно, отметил сотрудник полиции.

В основном суть мошенничеств сводится к так называемому "переводу денег на безопасные счета", при котором преступники представляются сотрудниками различных организаций и уговаривают горожан перечислить имеющиеся средства якобы для того, чтобы уберечь их от злоумышленников. При этом в день регистрируется по 75 таких преступлений, отметил Байло. "Как только заходит речь о ваших деньгах, о каких-то действиях, которые вы должны осуществить для того, чтобы их спасти или преумножить, надо сразу этот разговор прекращать и обращаться непосредственно в ту финансовую организацию, от имени которой вам звонят", — рекомендовал он.

Андрей Казарлыга, фото: "Интерфакс" (скриншот трансляции)