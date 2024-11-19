МЧС предупредило петербуржцев о ветре, гололедице и налипании снега 20 ноября

В среду, 20 ноября, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 20 ноября в Петербурге местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах. Спасатели оценили погодную обстановку как сложную.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Фото: ЗАКС.Ру