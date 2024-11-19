ВТБ: Госпрограммы в 2024 году займут две трети ипотечного рынка

По оценкам ВТБ, в 2024 году около 65% всех ипотечных кредитов в России будут выданы в рамках государственных программ, тогда как на рыночные продукты придется лишь треть от общего объема. Главными причинами обращения за дорогими кредитами остаются создание семьи, рождение детей и переезд в другой город. Об этом 19 ноября сообщил РБК.

Несмотря на высокие процентные ставки, рыночная ипотека продолжает находить своих клиентов. Чаще всего это сделки, связанные с обменом одного жилья на другое с небольшой доплатой. Средний размер кредита по рыночным программам снизился на 20% по сравнению с 2023 годом и составляет 3,8 миллиона рублей. Первоначальный взнос в среднем составляет 30% от стоимости жилья — меньше, чем 36% в начале года, однако в абсолютных цифрах он вырос с 3 до 3,8 миллиона рублей.

Средний возраст заемщиков, выбирающих такие кредиты, составляет 39 лет. Более половины из них состоят в браке, а 40% воспитывают детей. Большинство заемщиков (82%) приобретают квартиры площадью около 46 квадратных метров.

Сергей Бабин, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, отметил, что рыночная ипотека сегодня малопривлекательна из-за высоких ставок. Однако в экстренных ситуациях, таких как срочная покупка жилья, россияне прибегают к таким кредитам. По его словам, такие заемщики обычно рассчитывают на быстрое погашение долга или последующее рефинансирование.

фото: ЗАКС.Ру