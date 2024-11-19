Нарвские Триумфальные ворота готовят к реставрации

В Петербурге планируют реставрацию Нарвских Триумфальных ворот, которые входят в коллекцию Государственного музея городской скульптуры. В музее сообщили, что в 2023 году на памятнике провели исследовательские работы. До конца 2024 года специалисты подготовят заключение, а в следующем году начнут проектные работы, включая экспертизу проектно-сметной документации. После этого стартует реставрация, однако сроки ее проведения пока не определены, сообщает 19 ноября "Петербургский дневник".

Напомним, что в стенах ворот находится отдел музея, где проходят временные выставки и экскурсии. Сейчас там открыта экспозиция "Экспонат №… Нарвские Триумфальные ворота", посвященная истории памятника.

На выставке представлены редкие документы, чертежи, фотографии и экспонаты первой постоянной экспозиции 1987 года, включая литеры с названиями сражений "Тарутино. Париж 1812-1814" и "Бородино 1812". Среди других объектов — макет "Торжественное восшествие в Санкт-Петербург. 1814 год", демонстрирующий модель временной Триумфальной арки Джакомо Кваренги.

Выставка будет работать до 29 июня 2025 года.

фото с сайта Смольного