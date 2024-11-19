Беглов и посол Азербайджана обсудили партнерство между Петербурга и Баку

Губернатор Александр Беглов встретился с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым. Обсуждалось расширение сотрудничества в промышленности, медицине, образовании и культуре, сообщила 19 ноября пресс-служба Смольного.

Беглов отметил итоги культурно-деловой миссии Петербурга в Азербайджан, включая подписание Дорожной карты на 2024–2028 годы. Посол подчеркнул важность взаимодействия с Петербургом в фармацевтике, судостроении и гуманитарной сфере.

Стороны обсудили создание совместного университета, стажировки для медиков, участие азербайджанских школьников в образовательных программах и установку памятников Узеиру Гаджибекову в Петербурге и Дмитрию Шостаковичу в Баку.

В завершение говорили о предстоящих культурных мероприятиях, включая выступление ансамбля мугама в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру