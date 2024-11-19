Осенний сезон наблюдений за балтийскими и ладожскими нерпами завершился

С завершением навигации 2024 года подошел к концу и осенний полевой сезон наблюдений за нерпами, об этом 19 ноября сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

Специалисты, занимающиеся изучением балтийской и ладожской популяций, сообщили, что в этом году им пришлось отказаться от использования воздушных дронов из-за текущих ограничений. Наблюдения за животными велись с использованием традиционных методов – с лодок, высоких деревьев, обрывистых берегов, а также с помощью биноклей, зрительных труб и камер с сильным приближением.

По словам экспертов, осенний мониторинг выявил тревожную тенденцию: численность балтийских нерп в местах их традиционного отдыха перед зимовкой сократилась. Ученые связывают это с возросшей активностью людей на внешних островах Финского залива как с российской стороны, так и со стороны Эстонии и Финляндии. Такое вмешательство создает серьезный фактор беспокойства для животных.

На Ладоге, несмотря на трудности, удалось найти новое подходящее место для строительства снежных куч. Это открытие, как отмечают специалисты, значительно облегчит организацию работы волонтеров и позволит построить больше снежных укрытий для животных.

По мнению специалистов, задачи по защите нерп становятся все более актуальными и такие полевые выезды играют ключевую роль в сохранении популяций.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы