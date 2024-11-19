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Новости 19:53

ЗакС готов потратить до 8 млн рублей на работу ПО для законотворчества

фото ЗакС политика ЗакС готов потратить до 8 млн рублей на работу ПО для законотворчества

Петербургское Заксобрание объявило 18 ноября электронный аукцион на поддержку и развитие  модуля для управления повестками заседаний программного комплекса "Нормосфера". Максимальная стоимость закупки составляет ровно 8 млн рублей.

Победителю конкурса предстоит заниматься обеспечением бесперебойной работы программного комплекса, поддержкой интеграций продуктов и консультационно-методической поддержкой, а вместе с тем работой по реализации предложений, касающихся "Нормосферы".

Проект контракта предусматривает оказание услуг в два этапа. Первый из них продлится с момента заключения договора по 29 мая 2025 года, второй — с 30 мая по 30 ноября 2025 года.

В минувшем мае ЗакС уже размещал похожую закупку. Тогда на конкурс явился один претендент — ООО "Скайори". С ним и заключили контракт на сумму 8,055 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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