В Петербурге 20 ноября стоит ждать и дождя, и снега

Сегодня на Петербург обрушится передняя часть активного североатлантического циклона, центр которого днем будет находиться над восточной частью Балтийского моря. Погодные условия в регионе будут облачными и ветреными, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами переходящие в дождь, сообщил 20 ноября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит +1…+3 градуса в городе и -1…+4 градуса по области. Восточный ветер усилится до 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление заметно снизится до 736 мм рт. ст., что значительно ниже климатической нормы.

В четверг осадки маловероятны, а температура останется на уровне +1…+3 градусов.

фото: ЗАКС.Ру