Беглов поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. В своем обращении в Telegram-канале 20 ноября он отметил важность духовной поддержки, которую петербуржцы ощущают благодаря трудам патриарха.

Беглов заявил, что в Петербурге бережно сохраняют культурное наследие и православные святыни, строя комфортный мегаполис будущего, который невозможно представить без православной веры. По его словам, она укрепляется благодаря трудам и молитвам патриарха.

Губернатор выразил благодарность за наставничество и мудрые советы патриарха, назвав их бесценными. Он пожелал ему долгих лет жизни и дальнейших успехов в служении на благо России и Русской Православной Церкви.

фото из Telegram-канала Беглова