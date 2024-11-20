В Калининском районе неизвестный выстрелил в окно медучреждения

Неизвестный обстрелял здание городской поликлиники № 76 на улице Хлопина в Калининском районе Петербурга. Как сообщает агентство "Оперативное прикрытие", инцидент произошел 19 ноября, передает MR7.

О случившемся в полицию сообщил заведующий хозяйственной частью медучреждения. По его словам, выстрел был произведен в окно кабинета рентгенолога.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили пулевое отверстие в стеклопакете на первом этаже. К счастью, никто не пострадал.

По предварительной информации, стреляли из пневматического пистолета. Камер видеонаблюдения на территории поликлиники нет, что осложняет расследование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото: ЗАКС.Ру