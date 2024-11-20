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Новости 12:27

В "Приморских банях" посетители могли пострадать от электротравмы

фото ЗакС политика В "Приморских банях" посетители могли пострадать от электротравмы

В "Приморских банях" произошел инцидент, в результате которого несколько посетителей могли получить электротравму. Один из гостей рассказал "Фонтанке" 20 ноября, что в парилке внезапно ощутил удар током. По его словам, все началось с того, что мужчина встал и упал. Другие попытались помочь, но тоже почувствовали разряды тока.  

"Пытаюсь сделать шаг, а ноги уже не слушаются. Чувствую, как ток идет через тело и мышцы парализованы", — рассказал посетитель, позже увезенный на скорой. В больнице ему поставили диагноз "электротравма" и предупредили, что боль в ноге может сохраняться несколько месяцев. Мужчина намерен обратиться в Роспотребнадзор.  

После инцидента гости сообщили сотрудникам бани о проблеме, однако персонал сначала выразил недоумение, заявив, что подобного ранее не происходило. Через некоторое время парилку закрыли, а посетителю вернули деньги за вход.  

Представители бани подтвердили факт обращения и заявили, что в комплексе установлены устройства защитного отключения (УЗО), которые должны срабатывать в подобных ситуациях. Однако о причинах возможной неисправности ничего не сообщили, подчеркнув, что других жалоб от посетителей не поступало.

фото: ЗАКС.Ру


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