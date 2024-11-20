Минюст предложил обновить форму для заключенных и содержащихся в СИЗО

Министерство юстиции России подготовило проект приказа, который предусматривает обновление норм вещевого довольствия для заключенных и лиц, содержащихся в СИЗО. Документ опубликован 20 ноября на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает "Фонтанка".

Согласно пояснительной записке, в новой униформе изменятся цвета одежды. Мужчины вместо черных курток и костюмов будут носить графитовые, а зеленые рубашки заменят на серые. Для женщин предусмотрена форма бордового и бежевого цветов. Серые полосы, ранее использовавшиеся как отличительные элементы, предлагается заменить на световозвращающие канты.

Осужденным начнут выдавать зимние трикотажные шапки, шарфы и футболки, а женщины смогут дополнительно использовать пижамы, халаты и леггинсы. Для зимы рассматривается использование шапок-ушанок, для лета — кепок. Рубашки могут быть заменены футболками с коротким рукавом. Переход на новую форму будет осуществляться постепенно, по мере её производства.

В Минюсте отметили, что такие изменения направлены на гуманизацию и совершенствование условий содержания в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

фото: ЗАКС.Ру