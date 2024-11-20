В Колпино завершена реконструкция тепловых сетей

ГУП "ТЭК СПб" завершило реконструкцию тепловых сетей в квартале 15 Колпино, ограниченном улицами Тверской, Ижорского батальона, Оборонной и Анисимова, сообщила 20 ноября пресс-служба Смольного.

Работы начались в декабре 2022 года, в ходе которых специалисты уложили более 10 километров новых труб. Обновление обеспечило надежное теплоснабжение для 15 объектов, включая 12 жилых домов и детский сад. На время замены старых труб тепло и горячая вода подавались по временным сетям.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что благодаря "залповой" реконструкции удалось значительно повысить надежность теплоснабжения в Колпинском и Пушкинском районах. Этот метод позволяет оперативно обновлять сети с использованием современных технологий, увеличивая срок их службы. Также он подчеркнул, что такие проекты создают комфортные условия для жизни и способствуют развитию территорий.

До начала реконструкции в квартале ежегодно фиксировалось около 35 технологических нарушений. Теперь теплоноситель поступает к 6 тысячам потребителей по трубам с системой дистанционного контроля. Специальные датчики круглосуточно следят за состоянием изоляции и предупреждают о возможных дефектах.

С 2020 года, после передачи теплосетей Колпинского и Пушкинского районов на баланс ГУП "ТЭК СПб", предприятие обновило более 140 км сетей. Это позволило снизить количество аварий на 35%. В 2024 году запланирована реконструкция еще 39 км тепловых сетей в этих районах.

фото с сайта Смольного