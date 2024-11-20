ВЦИОМ: уровень счастья россиян снижается быстрее обычного

По данным ВЦИОМ, опубликованным 20 ноября, 79% россиян ощущают себя счастливыми, но темпы снижения этого показателя в 2024 году выше, чем обычно. Исследование проводилось в октябре, и выяснилось, что определенно счастливыми себя считают 31% опрошенных, а 48% заявили, что "скорее счастливы".

Общий уровень счастья остается на уровне первого полугодия, однако специалисты отмечают "сезонный фактор". В начале года и летом этот показатель находился на отметке 83-84%, но к осени начал снижаться, достигнув 78% в августе.

ВЦИОМ подчеркивает, что традиционно чувство счастья уменьшается с наступлением холодов, однако в этом году снижение оказалось более резким. Уровень абсолютного счастья (31%) стал минимальным с ноября 2021 года. Для сравнения, в октябре 2023 года он составлял 37%, а в 2022 году — 35%.

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