В Выборгском районе ликвидировали 33 незаконные парковки во дворах

В Выборгском районе Петербурга обнаружено 33 места, где нарушались правила парковки во дворах, сообщили 20 ноября в пресс-службе ГАТИ. На 17 из них благоустройство уже восстановлено, а повторные нарушения предотвращены.

Так, на Кантемировской улице автомобилисты устроили парковку на газоне, отсыпав его щебенкой. Сейчас участок привели в порядок и установили ограждение. На Болотной улице автовладельцы расширили стоянку за счёт газона за гаражами. Чтобы ликвидировать эту зону, местные власти установили полусферы и засыпали участок свежим грунтом. Весной на этом месте появится трава.

В ГАТИ уточнили, что восстановление остальных нарушенных территорий запланировано на новый агротехнический сезон.

фото: ЗАКС.Ру