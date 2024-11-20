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Новости 14:56

Беглов и глава ВТБ Костин заключили соглашение о строительстве ШМСД

фото ЗакС политика Беглов и глава ВТБ Костин заключили соглашение о строительстве ШМСД

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин подписали концессионное соглашение о строительстве 2–4-го этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Трасса протяжённостью 14,1 км свяжет Витебский проспект с КАД. Завершение работ запланировано на 2031 год, сообщила 20 ноября пресс-служба Смольного

Одной из ключевых частей проекта станет новый разводной мост через Неву. Его конструкция спроектирована так, чтобы сохранить вид на Финляндский железнодорожный мост. Строительство моста начнётся в 2025 году, и это будет лишь второй мост через Неву, возводимый за последние десятилетия.  

Как отметил Александр Беглов, магистраль поможет разгрузить центр города, улучшить транспортное сообщение с Карелией, Мурманском и Архангельском, а также стимулирует развитие промышленности и жилой застройки в районах, через которые она пройдет.  

ШМСД входит в десятку ключевых мегапроектов развития Петербурга, реализация которых проходит при поддержке президента России Владимира Путина.

фото с сайта Смольного


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