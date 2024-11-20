Участок на Васильевском острове сдали для постройки нового ЖК

Петербургская компания Element Development предоставила в аренду участок на намыве в западной части Васильевского острова застройщику "Элемент 5,6", который входит в группу "Брусника", занимающую девятое место по объемам строительства в России. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

По условиям договора, на участке площадью 1,86 гектара екатеринбургская компания построит 19-этажный жилой комплекс общей площадью 66 тысяч квадратных метров, включающий 711 квартир и 1 590 квадратных метров коммерческих помещений. Также предусмотрен паркинг на 380 машиномест.

Проект на Васильевском острове станет первым для группы "Брусника" в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки составила 18 миллиардов рублей, что делает её крупнейшей на рынке участков под застройку в Петербурге в 2024 году.

Генеральный директор АО "РАД" Андрей Степаненко отметил, что сделка подтверждает способность компании эффективно организовывать сложные инвестиционные проекты и способствует созданию качественного жилого комплекса в перспективной локации с привлекательными ценами на недвижимость и возможностью формирования новой городской среды.

Участок, предоставленный застройщику, является частью территории в 9,8 гектара, приобретённой Element Development у ЛСР в августе 2024 года. Общая площадь, доступная для строительства на этой территории, составляет 340 тысяч квадратных метров, включая 160 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

фото: ЗАКС.Ру