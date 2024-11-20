Беглов поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем работника транспорта и отметил важность этой отрасли для города и страны. Он подчеркнул, что транспортный комплекс Петербурга включает сотни предприятий и охватывает все виды транспорта, включая городской, воздушный, морской и железнодорожный, передает 20 ноября пресс-служба Смольного.

Беглов сообщил, что город занимает лидирующие позиции в использовании экологически чистого топлива для общественного транспорта и является газомоторной столицей России. В частности, в Петербурге активно обновляется подвижной состав метрополитена и внедряются электробусы. В планах также расширение сети пригородных электропоездов и создание высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Губернатор отметил достижения города в цифровизации транспортной системы, в том числе внедрение биометрии для оплаты проезда в метро. Также в ближайшее время откроются станция "Горный институт" и первый этап Широтной магистрали скоростного движения.

Беглов поблагодарил работников транспортной отрасли за их профессионализм и вклад в развитие города.

фото: ЗАКС.Ру