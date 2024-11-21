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В Петербурге 21 ноября пройдет мокрый снег

фото ЗакС политика В Петербурге 21 ноября пройдет мокрый снег

В Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, об этом 21 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием североатлантического циклона, но на этот раз окажется в стороне от его атмосферных фронтов. Из-за этого в городе будет облачно, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. 

Воздух прогреется до +2…+4 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 738 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу, 22 ноября, существенных осадков не ожидается, а температура понизится до 0 градусов. 

Фото: ЗАКС.Ру


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