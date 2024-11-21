Беглов и Бельский поздравили налоговиков с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником, об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Смольного и в telegram-канале спикера ЗакСа.

Беглов отметил, что в этот день отмечается важность и значимость налоговых структур, которые обеспечивают стабильность в городе и в стране.

"Четвёртый год подряд городской бюджет превысит один триллион рублей доходов. Его основу – порядка 90% – составляют налоговые доходы. Их стабильный рост позволяет проводить активную социальную политику", – сказал губернатор.

Бельский заявил, что грамотный труд налоговиков — это важная часть экономической стабильности. Также парламентарий отдельно отметил работу петербургского Управления Федеральной налоговой службы.

"Отдельная признательность региональному Управлению ФНС — за профессионализм, открытость к сотрудничеству и взвешенные решения", – написал депутат.

В конце Беглов и Бельский поблагодарили налоговиков и пожелали успехов в служении России и Петербургу.

Фото: ЗАКС.Ру