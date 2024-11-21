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Новости 20:10

Портрет депутата ЗакСа Егоровой появился на стене дома в Северске

фото ЗакС политика Портрет депутата ЗакСа Егоровой появился на стене дома в Северске

Изображение депутата Законодательного собрания Петербурга Любови Егоровой разместили на стене одного из домов в родном городе парламентария Северске, об этом 21 ноября сообщила пресс-служба ЗакСа. 

На портрете Егорова изображена в лыжном костюме и с завоеванными ею олимпийскими медалями. Арт-объект появился в рамках краеведческого фестиваля "Сибириада". Художники создавали муралы с изображением личностей, внесших вклад в развитие муниципалитетов Томской области. 

Отметим, в Северске также есть школа имени Любови Егоровой. Кроме того, депутат является почетным гражданином этого города. Этого звания она также удостоилась в Томской области и в Петербурге.  

Депутат Заксобрания Петербурга Егорова является шестикратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам и трехкратной чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта СССР и России, Героем Российской Федерации. В петербургский парламент впервые она избралась в 2007 году. С тех пор была депутатом ЗакСа четыре созыва подряд. 

фото пресс-службы Законодательного собрания


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