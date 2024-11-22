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В Петербурге 22 ноября усилится ветер и пойдет снег

фото ЗакС политика В Петербурге 22 ноября усилится ветер и пойдет снег

В Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде снега и гололедицы, об этом 22 ноября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием атмосферного фронта. Из-за этого в городе будут плотные облака, пройдет снег, а на дорогах возможна гололедица. Также усилится ветер. 

Воздух прогреется до 0…+2 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 23 ноября, пройдет небольшой снег, также может образоваться гололедица, а температура будет около 0 градусов. 

Фото: ЗАКС.Ру


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