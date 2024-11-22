Беглов и Бельский вспомнили День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский обратились к горожанам в День начала работы ладожской ледовой Дороги жизни, об этом 22 ноября они написали в своих Telegram-каналах.

Как отметил Беглов, Дорога жизни это свидетельство беспримерной стойкости и мужества жителей Ленинграда. В своем посте он также напомнил хронологию создания ледовой дороги.

"Между жизнью и смертью сотен тысяч людей – 30 километров льда. Их нужно было преодолеть. И сегодня поражает, что тогда было сделано и в какие сроки", – написал глава города.

Бельский добавил, что о важности Дороги жизни для ленинградцев все знают с детства, поэтому в посте рассказал интересный факт про ледовую дорогу: ученый Физтеха Наум Рейнов создал прогибограф для регистрации колебаний льда, чтобы узнать причины ухода машин под лед, что помогло сократить потери на дороге.

"Дорога жизни" – намного больше, чем вереница полуторок с мукой. Это огромная, возведенная с нуля инфраструктура, это непрерывный труд десятков тысяч людей, это боль, героизм и важнейшая веха в истории Великой Отечественной войны", – написал спикер ЗакСа.

В тексте пресс-службы Смольного Беглов пожелал всем ленинградцам и петербуржцам здоровья и благополучия.

Фото: ЗАКС.Ру