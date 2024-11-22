Река Пряжка включена в список расчищенных водоемов Петербурга

В Петербурге завершены работы по расчистке русла реки Пряжки. Специалисты СПб ГБУ "Экострой" провели комплекс мероприятий по заказу комитета по природопользованию, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы заняли два года и были выполнены на участках от Матисова до Банного мостов в 2022 году и от Подзорного до Банного мостов в 2023 году. Общая протяженность расчищенного русла составила около одного километра.

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул важность регулярной заботы о водных объектах Петербурга. Он отметил, что в городе свыше 1000 водных объектов, и их состояние требует постоянного внимания.

Расчистка Пряжки оказалась особенно сложной: более половины донных отложений находились в зоне инженерных коммуникаций. Чтобы избежать их повреждений, специалисты применяли уникальный размывочный комплекс, который мощным потоком воды перемещал отложения на безопасные участки, где уже работала крупногабаритная техника.

Фото: ЗАКС.Ру