Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 8,3%

С 11 по 17 ноября уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге увеличился на 8,3% по сравнению с предыдущей неделей, об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора по городу.

По данным ведомства, рост заболеваемости в основном связан с распространением респираторных вирусов. Сейчас в Петербурге против гриппа привились почти 3,3 млн человек, включая 646 076 детей. Таким образом, охват вакцинацией составил 58,53% от общего числа жителей города.

Роспотребнадзор напоминает о необходимости вакцинации, особенно для детей, людей с хроническими заболеваниями и представителей групп риска.

Фото: ЗАКС.Ру