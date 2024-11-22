Петербургское депо Siemens выставлено на торги за 1,4 млрд рублей

Сервисный цех по обслуживанию поездов "Сапсан" и "Ласточка", построенный компанией Siemens в поселке Металлострой, выставлен на аукцион Росимуществом, об этом 22 ноября пишет "Коммерсантъ-СПб".

Объект, расположенный на базе депо "Санкт-Петербург – Московское", включает здание площадью 12,3 тысячи квадратных метров и земельный участок 11 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота составляет 1,45 млрд рублей. Итоги торгов будут подведены 25 декабря 2024 года.

Имущество компании ООО "Сименс Мобильность" было арестовано в пользу ОАО "РЖД" в рамках исполнительного производства. ООО "Сименс Мобильность", зарегистрированное в Москве в 2018 году, на 99,99% принадлежит немецкой Siemens Mobility GmbH.

В 2022 году Siemens приостановила деятельность в России из-за санкций, отказавшись от поставок поездов и технического обслуживания. Это привело к судебным разбирательствам: в феврале 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал Siemens Mobility GmbH продолжать выполнение контрактов с РЖД. Нарушение условий сопровождалось штрафом в 16 млн рублей за каждый день просрочки.

Фото: ЗАКС.Ру