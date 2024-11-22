Минюст внес петербуржца Ваганова* в реестр иноагентов

Министерство юстиции дополнило 22 ноября список иностранных агентов двумя фамилиями. Согласно информации на сайте ведомства, в перечень вошли бывший сторонник петербургского "Молодежного Яблока" Вадим Ваганов* и экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин**.

Из разъяснений Минюста следует, что в список Ваганова* внесли за участие в создании и распространении материалов иноагента, а также за распространение недостоверной, по мнению ведомства, информации о российской избирательной системе. Кроме того, о петербуржце отметили, что тот является сотрудником проекта, имеющего статус иноагента.

О Шеине** в Минюсте сообщили, что тот участвовал в качестве эксперта и респондента на площадках иноагентов, распространял материалы иноагентов, а также распространял фейки о решениях и политике, проводимой российскими властями.

Помимо этого, из реестра иноагентов было исключено ООО "Альтаир 2021"*** в связи с его ликвидацией.

*Минюст внес Вадима Ваганова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Олега Шеина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес ООО "Альтаир 2021" в единый реестр иноагентов 3 сентября 2023 года и исключил из реестра иноагентов 22 ноября 2024 года

Фото: ЗАКС.Ру