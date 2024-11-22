В центре Петербурга лазурный автобус врезался в остановку

На Садовой улице в Петербурге произошла авария с участием пассажирского автобуса, об этом 22 ноября пишет 78.ru.

Во время подъезда к остановке общественный транспорт задел павильон, который не выдержал удара и был частично разрушен. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент происшествия.

На записи видно, как автобус лазурного цвета приближается к остановке и задевает её. В результате конструкции павильона пошатнулись, стекла разбились, а пассажиры, ожидавшие транспорт, разбежались в стороны.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс" сообщила, что причиной ДТП стало нарушение нормативов: остановочный павильон был установлен слишком близко к проезжей части.

Фото: ЗАКС.Ру